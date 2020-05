Mick Ronson: come un giardiniere comunale divenne il chitarrista di David Bowie

Ma ci volle un’altra fortunata coincidenza per portare Mick tra le braccia di David Bowie. Fu merito dei The Rats e del loro batterista, John Cambridge. Il musicista, nel 1969, aveva iniziato a collaborare con Bowie e con Tony Visconti, il suo produttore e bassista.

Fu proprio Cambridge a raccomandare a David Bowie l'amico ed ex collega, il quale, tra l’altro, aveva già conosciuto Visconti durante le sessions di FULLY QUALIFIED SURVIVOR.

Il provino di Ronson fu un successo. John Cambridge e Visconti formarono insieme al musicista di Hull i The Hype, il gruppo di supporto a Bowie da cui sarebbero nati gli Spiders from Mars. Il nome della band avrebbe avuto vita breve, ma la formazione così costituita sopravvisse e nel 1970 registrò THE MAN WHO SOLD THE WORLD.

Con Ronson, Bowie aveva trovato il suono che stava cercando: il glam rock era appena nato.