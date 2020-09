L’ultimo concerto dei Doors con il loro nome, ma senza Jim

I Doors ci riprovano senza Jim Morrison a un anno dalla sua morte, in quel concerto all'Hollywood Bowl del 10 settembre 1972, prima della reunion a trent'anni di distanza.

I Doors chiudono simbolicamente il loro percorso musicale il 12 dicembre 1970. C'è ancora Jim Morrison nella giovane formazione composta da Robby Krieger, Ray Manzarek e John Densmore. Ma è come se già avesse lasciato il suo storico gruppo, sia con la mente che con il corpo. Per questo il tour si rivela un insuccesso, frenato nel suo compiersi dall'aggravamento delle condizioni di salute di Jim. Il 3 luglio 1971, Morrison muore per arresto cardiaco a Parigi.

Con lui si spegne anche l'anima del gruppo, che però non demorde e torna sul palco un anno dopo, con l'ultimo live dell'epoca. E in quell'occasione i Doors annunciano che non avrebbero più suonato con il loro marchio, quello che più di tutti apparteneva a Jim. Per questo, nonostante la reunion sotto il nome di The Doors of 21st Century degli anni 2000, i Doors non dimenticano Jim e decidono che canteranno più The End.