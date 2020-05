“The Forgotten Sydney of AC/DC”: guarda gratuitamente il documentario sulle origini

Filmati d'archivio e interviste inedite: il documentario The Forgotten Sydney of AC/DC è disponibile online per la visione gratuita.

The Forgotten Sydney of AC/DC è il nuovo documentario che ci porta indietro nel tempo, per scoprire le origini della storica band australiana. È possibile visionarlo gratuitamente direttamente online, proprio qui sotto: il documentario, che ha una durata di circa 18 minuti, mescola filmati d’archivio e interviste inedite a Dave Evans, Mark Evans, Noel Taylor, Rob Bailey e Tony Currenti.

Il nuovo progetto è stato diretto da Tom Compagnoni e ci mostra prove e riprese del primo video del gruppo al The Last Picture Show nel sobborgo di Cronulla, oltre al momento in cui Angus Young apparve per la prima volta con la sua famosa uniforme da scolaretto al Victoria Park Pool. Vi abbiamo già parlato in questo articolo dell'iconica divisa di Young.

Gli AC/DC sono nati e cresciuti indiscutibilmente a Sydney, ma in città non ci sono statue, targhe e vicoli dedicati ad una delle più grandi rock band di tutti i tempi.

Guarda qui il documentario: