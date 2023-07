Tunnel Of Love, Bruce Springsteen | CLASSIC ROCK GLORIE EXTRA

In TUNNEL OF LOVE, uno Springsteen reduce come abbiamo visto da palchi importanti di fronte a folle oceaniche fa progetti e si circonda di poco: lavora quasi in solitudine, scoprendosi polistrumentista, e quando si avvale degli elementi della sua E Street Band non li utilizza mai tutti insieme. Il che è una novità assoluta nella discografia di Bruce che fino a questo punto conta sei album in studio, di cui uno – NEBRASKA – realizzato avendo accanto soltanto l’amico roadie, nel qual caso fonico, Mike Batlan. Con Max Weinberg, Nils Lofgren, Clarence Clemons (solo cori in When You’re Alone, per lui, niente sassofono questa volta) e gli altri, qui più turnisti che rock band, tutto assume un sapore nuovo, diverso dal passato: il suono marcatamente anni Ottanta conosciuto con il ritmo di Dancing In The Dark e le tastiere di My Hometown è ancora levigato di pop, ma si imparenta più deciso con il folk e il country che Springsteen abbraccerà con più forza negli anni a venire, in un cammino intrigante, perché mai del tutto prevedibile, che lo porterà deciso verso terreni intrisi di storia e tradizione (da THE GHOST OF TOM JOAD alle SEEGER SESSIONS).

La genesi di TUNNEL OF LOVE è stata frutto di mille dissertazioni da parte di critici musicali, fan ed esperti a vario titolo delle faccende springsteeniane. Tutti, ma proprio tutti, a sostenere che le nuove canzoni non erano altro che lo specchio fedele della crisi coniugale che avevano portato Bruce a separarsi dalla modella Julianne Phillips e a imbastire la relazione con la sua corista Patti Scialfa, divenuta di lì a qualche anno la sua seconda moglie nonché madre dei suoi tre figli. Come BLOOD ON THE TRACKS per Bob Dylan (a cantare della crisi con la moglie Sara), come THE WHEEL per la cantante country Rosanne Cash (figlia di Johnny e all’epoca in analoghe e difficoltà con suo marito Rodney Crowell) e come I’M ALIVE per Jackson Browne (parecchio turbolenta la sua relazione con l’attrice Daryl Hannah), si deve parlare qui di concept album, quel tipo di disco legato a un fatto scatenante, a un’idea, un’urgenza, uno stato d’animo.

