Il mondo che John Lennon avrebbe voluto, in 3 brani

John Lennon aveva ben chiari i suoi orizzonti esistenziali, già nel 1965. Ora, vogliamo sintetizzare i suoi valori sulla società attraverso 3 brani chiave.

Per John Lennon, gli orrori dei conflitti e la violenza della fame avrebbero potuto trovare risoluzione in un unico, grande, comune denominatore: la pace tra i popoli. I concetti da lui promossi in merito al progresso della società possono essere sintetizzati attraverso tre grandi manifesti della sua spettacolare discografia, coi Beatles prima e nel suo brillante slancio solista, dopo.

Dai paesaggi sonori sconfinati di All You Need Is Love, con i suoi trionfali tappeti orchestrali, al blues languido e puro di Give Peace A Chance, fino alla visione onirica del suo più iconico lascito: Imagine. L'amore ed il rispetto tra le persone è, spesso nella sua opera, convogliato in forti invettive nei confronti dei grandi costrutti che ostracizzano la società moderna nel suo tentativo di raggiungere un equilibrio prefetto.