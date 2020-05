Twisted Sister: che fine ha fatto la band di “We’re not Gonna Take it”?

Cosa successe dopo il 1985?

Dopo un periodo abbastanza prolifico per la band, nonostante le accuse e la censura, la formazione iniziò pian piano a sfaldarsi con l'uscita del batterista Pero, sostituito da Joey Franco, proveniente dai Good Rats.

Rinnovatisi al loro interno, nel 1987 i Twisted Sister pubblicarono LOVE IS FOR SUCKERS. Un disco nuovo, dal sound più leggero. Il gruppo si presentò per la prima volta sul palco senza make-up e i fan non la presero bene.

A due mesi dall'uscita del disco, Dee Snider abbandonò il complesso e la casa discografica ruppe il contratto. Nel 1988, i Twisted Sister si sciolsero ufficialmente.

Li avremmo rivisti ancora: prima nel 1998, per registare un brano per il film Strangeland, in cui recitava Snider, poi nel 2001, in occasione di un concerto di beneficienza per le vittime degli attentati dell'11 settembre.

La reunion ufficiale è datata 2003. La band ripubblicò, l'anno successivo, lo storico STAY HUNGRY, seguito dal nuovo A TWISTED CHRISTMAS, una serie di cover natalizie in stile heavy metal.

Come i fan certamente sapranno, nel 2016 il gruppo è partito per il Forty and F**k It Tour, un ultimo addio alle scene dopo una carriera pluridecennale. Alla batteria, Mike Portnoy, l'ex musicista dei Dream Theater (vi abbiamo parlato in questo articolo delle sue batterie, reali e giocattolo), in sostituzione del compianto A.J. Pero.

Il 22 ottobre 2016, il tour ha toccato la sua tappa finale, al Badlands Pawn Guns Gold And Rock 'N Roll di Sioux Falls, in South Dakota.

Eccovi un'ultima, emozionante, We're not Gonna Take it, suonata durante la tournée. Il trucco mancava, ma di energia ce n'era ancora da vendere.