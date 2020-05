Geri Halliwell e le scuse alle Spice Girls: “Ero una ragazzina viziata”

Qualche mese dopo, nel giugno del 1997, le cinque ragazze iniziarono perfino a girare una pellicola nella quale avrebbero interpretato se stesse fornendo i retroscena della loro carriera, il tutto con un pizzico di comicità e ironia. Il film prenderà il nome di Spice Girls - Il Film (titolo italiano) e uscirà nelle sale nel dicembre successivo risultando uno dei titoli più fruttuosi al botteghino del periodo natalizio (pur ricevendo diverse critiche anche per via delle scarse capacità di recitazione delle ragazze).

Nei primi mesi dell'anno successivo partirà, invece, un tour di portata mondiale che sarebbe servito a far circolare ancora di più il loro secondo album.

Con un tour appena iniziato e un terzo album in cantiere, le ragazze, però, iniziano ad accusare i primi colpi.

Per esempio, in quello stesso periodo la famosa Ginger Spice, Geri Halliwell, avrebbe lasciato il gruppo. Quali furono i motivi che la spinsero a un gesto tanto estremo e improvviso, vista anche l'incredibile fama della quale godeva il gruppo in quel periodo?

Inizialmente la Halliwell aveva lasciato intendere che ci fossero troppe differenze interne al gruppo per poter continuare. In più, pare che in quel periodo la Ginger Spice avesse bisogno di più tempo per se stessa per poter curare la sua depressione. Elaborando sulle ragioni della sua uscita dal gruppo, tempo dopo la Halliwell dichiarerà che in quel periodo si sentiva inutile, come se non servisse più all'economia della band.

Tutto ciò, ovviamente, causò grande scompiglio sia per il gruppo che per la casa discografica che seguiva le ragazze le cui azioni crollarono nelle settimane successive all'annuncio della Halliwell (nonostante le vendite dei due dischi delle Spice Girls si impennarono in quel periodo).

Molti anni dopo, durante l'ultima data del reunion tour delle Spice Girls che si svolse da maggio a giugno del 2019, Geri si scuserà pubblicamente per quel gesto così improvviso e apparentemente inspiegabile. Così, di fronte a una folla urlante al Wembley Stadium di Londra, la Halliwell dichiarò:

Devo dire una cosa che avrei dovuto dire molto tempo fa: mi spiace. Mi spiace di aver lasciato il gruppo. Ero solo una ragazzina viziata. È così bello essere di nuovo insieme alle ragazze che amo.

Poco dopo, le ragazze si esibirono sulle notedi Goodbye, il singolo di successo scritto proprio in occasione dell'uscita dal gruppo di Geri.