La copertina dei Deep Purple che sfidò gli Stati Uniti

Anche il retro della copertina originale non aggiunge nulla all'immagine principale, anche se non si trattò di una vera e propria libera scelta stilistica dato che il progetto originale prevedeva la raffigurazione dei fondoschiena dei rocker scolpiti nella pietra del monte Rushmore. Pare, però, che un'immagine del genere fosse ritenuta fin troppo sopra le righe e dissacrante nei confronti della cultura statunitense. Per risultare più competitivi sul mercato estero, quindi, i Deep Purple optarono per qualcosa di più pacato mantenendo pur sempre il loro velo di ironia.

Pare proprio che la scelta fatta ripagò: l'album rimase per più di un anno in classifica nel Regno Unito e servì a consolidare, una volta per tutte, la fama della band in tutto il mondo.