I migliori 100 album del 1973 | PROG n.49

TRAFFIC - On the Road

Della storia del rock la maggior parte dei gruppi sono stati legati a una figura artistica in particolare, come anche i Traffic, inevitabilmente sovrapposti al genio di Steve Winwood: magico vocalist, compositore di livello assoluto, pianista/tastierista dallo stile estremamente espressivo e chitarrista sobrio ma efficace. Mica male per un ragazzo di Birmingham, classe 1948, che con lo Spencer Davis Group aveva inciso il primo album a 17 anni e a 18 il singolo Gimme Some Loving, icona del soul bianco. ON THE ROAD (ottobre) è il secondo live dei Traffic, diverso in parte dei musicisti e nell’atmosfera dal ruvido e frettoloso WELCOME TO THE CANTEEN del 1971, dove il suono era piuttosto intimo e incasinato, come una rimpatriata tra vecchi amici, con nessun brano dal capolavoro JOHN BARLEYCORN MUST DIE (1970). Il doppio ON

THE ROAD non ha canzoni in comune con WELCOME e scaletta decisamente compatta, suonata con più respiro e padronanza tecnica, nonostante in quel tour primaverile del 1973 i Traffic

fossero sull’orlo del precipizio (problemi di droghe per Chris Wood e Winwood, con Steve anche in forte esaurimento nervoso, musicisti americani preparatissimi ma decisamente poco coinvolti nella musica). I concerti italiani di fine marzo 1973 (album registrato in Germania ad aprile) dimostrarono come i Traffic riuscissero a sopperire a queste forti dinamiche distruttive

con la classe cristallina del proprio leader e con la vitalità “operaia” di Jim Capaldi, che sul palco era l’unico a dialogare col pubblico. Settantacinque minuti suddivisi in sei tracce, dove la visione progressiva è obliqua, mai diretta, passando dal soul-blues al jazz, con lunghe divagazioni strumentali che avvolgono l’ascoltatore fino allo sfinimento. La suite iniziale abbina la strumentale Glad, eseguita a 100 all’ora, con la struggente Freedom Rider, entrambe da JOHN BARLEYCORN, e fa capire come il gruppo potrebbe arrivare in cielo se solo volesse, invece che sprofondare all’inferno... poi, nonostante ci siano altre perle, si potrebbe anche chiudere il discorso, questi magici 20 minuti basterebbero per l’acquisto. Un live strepitoso, poi nel 1974 arrivò lo splendido WHEN THE EAGLE FLIES e poco dopo i Traffic deflagrarono...