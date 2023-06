I THE KINKS raccontano “Waterloo Sunset”

Una mattina del febbraio 1967 Ray Davies caracollò giù dal letto nella sua casa un po’ cadente nella zona nord di Londra, e trovò una canzone ad aspettarlo. “Waterloo Sunset mi è apparsa in sogno”, racconta Davies a «Classic Rock». “Mi svegliai, e lei era là”. La canzone che sarebbe diventata uno dei classici del suo gruppo, i Kinks, e addirittura l’inno di Londra, iniziò in realtà come una lettera d’amore a un’altra città. “Originariamente meditavo di chiamarla ‘Liverpool Sunset’”, rivela Davies.

“Amavo Liverpool e il Mersey Beat. Ma sapete cosa consigliano agli scrittori? Scrivete di quello che conoscete. E io, senza dubbio, conoscevo Londra meglio di Liverpool. Così cambiai soggetto. Waterloo è un posto molto importante per la mia vita”, continua Davies. “E ci avevo visto moltissimi tramonti. Una volta, da bambino, ero molto malato e mi trovavo al St Thomas Hospital quando ne vidi uno sul Tamigi. Anni dopo, andando a scuola al college art, mi capitava di passare sempre davanti alla stazione. E fu sempre a Waterloo che incontrai la mia prima ragazza, che poi sarebbe diventata la mia prima moglie”.

Come naturale per una canzone nata in sogno, i testi hanno un’atmosfera quasi impressionistica, molto più attenta agli stati d’animo che non a una narrazione lineare. E mentre Davies vaga nei suoi ricordi di gioventù, due nomi saltano fuori all’improvviso: “Cantai i nomi di Terry and Julie”, ricorda, “e mi sembrò che non servisse una spiegazione. Mi piaceva che l’ascoltatore ci mettesse del suo ed evocasse le sue immagini. Le sue personali. Se tutti si fossero fatti un’immagine di Terry e Julie, allora ognuno gli avrebbe attribuito il volto di qualcuno di sua conoscenza”.

All’epoca in molti si convinsero che quei due nomi si riferissero a una della coppie di attori più note della Swingin’ London, quella formata da Terence Stamp e Julie Christie. Ma Davies, sempre molto restio a svelare i segreti della canzone, nega il legame: “Penso che i personaggi abbiano a che fare con i desideri delle mie sorelle maggiori, che crebbero durante la Seconda guerra mondiale e si persero del tutto gli anni Sessanta. Pensavo al mondo che avrei voluto avessero loro”.

Alla canzone mancava però ancora un elemento che legasse strofe e ritornello, e Ray la suonò a suo fratello Dave: “Ebbi subito la sensazione che sarebbe stato un successo”, scrisse il più giovane dei Davies nella sua autobiografia Kink. “Aveva una linea di basso discendente ipnotica in un modo stupendo, che contrastava magicamente con le armonie vocali, che invece ascendevano, una tessitura sonora gentile ma anche inquietante. Iniziammo subito a canticchiare delle parti vocali sul ritornello”.

Quando Ray la fece sentire al produttore del gruppo, Shel Talmy, anche lui ne rimase impressionato: “Ray era uno degli autori più prolifici che avessi mai conosciuto. Sembrava fosse in grado di scrivere anche una dozzina di canzoni in una sola nottata, per poi venire a farmele sentire, in modo che io potessi scegliere le più adatte. In tutto il tempo che lavorai con lui, le quattro che mi sembrarono da subito dei sicuri numeri uno furono You Really Got Me, Tired Of Waiting For You, Sunny Afternoon e Waterloo Sunset”.