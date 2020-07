Quel concerto dei Guns N’ Roses finito in rivolta

La band di Axl Rose si trovava allora a St. Louis (più precisamente al Riverport Amphitheatre di Maryland Heights) in occasione dell'Use Your Illusion Tour.

Dopo aver mandato in estasi il pubblico per ben quattordici brani consecutivi, il gruppo si trovò di fronte a un problema durante l'esecuzione del quindicesimo brano in scaletta, Rocket Queen, appunto. Axl Rose si accorse infatti di qualcuno nel pubblico che stava puntando la sua macchina fotografica dritta verso di lui. Come è risaputo, Rose non sopportava che i fan gli facessero delle foto durante le performance live, tanto da proibire l'utilizzo di macchine fotografiche ai propri concerti.

Il "fuorilegge" in questione era un motociclista (probabilmente appartenente alla gang locale denominata Saddle Tramps) che, insieme ai suoi compagni, stava creando scompiglio già da diverso tempo nelle prime file, quasi sotto al palco. In effetti, il frontman della band si era visto costretto a esibirsi quel giorno di fronte a un pubblico piuttosto indisciplinato. Pare, infatti, che prima che la situazione degenerasse fossero state addirittura lanciate delle bottiglie in direzione del palco, alcune delle quali avevano rischiato di colpire o ferire i membri della band.

Insomma, l'atmosfera era già piuttosto tesa e la comparsa di una macchina fotografica fra il pubblico non fece che infuocare ancora di più gli animi.

Appena scorto l'oggetto proibito, Rose chiese l'intervento della security che, però, non ritenne opportuno intervenire rimanendo impassibile sotto al palco (nel video qui sotto si sente chiaramente Rose urlare alla security "Get that guy and take that!" ovvero "Prendete quel ragazzo e quello che ha in mano!"). Così, ulteriormente infastidito, Rose decise di lanciarsi fra il pubblico per confiscare la macchina fotografica con le proprie mani (sempre nel video, Rose dice "I'll take it!" ovvero "Lo prendo io!").