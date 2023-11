Perchè Never Never Land dei PINK FAIRIES vale €2000?

Gli impulsi chitarristici di Rudolph riecheggiano ancora in Say You Love Me e in Uncle Harry’s Last Freak You, in uno stile tutto hendrixiano. Di contro, Heavely Man, The Dream Is Just Beginning e Never Never Land mettono in pratica gli insegnamenti dei primi Pink Floyd. La Polydor distribuisce il 33 giri sul mercato mondiale, ma la prima tiratura inglese viene pubblicata in poche centinaia di copie in vinile rosa tendente al rosso. Inoltre, la copertina è avvolta da una busta esterna in PVC e si completa con un inserto pieghevole e la busta interna con i testi. Anche la Polydor Italiana pubblica l’ellepì in vinile rosso (a busta chiusa e senza inserti), ma in questo caso la quotazione si aggira intorno ai 500 euro. Sono decisamente più abbordabili i dischi originali in vinile nero stampati nei vari Paesi. Tornando ai Pink Fairies, il 23 giugno del ’71 partecipano al Glastonbury Fayre Festival, ultima apparizione di Twink con il gruppo. In seguito, gli ex Deviants registreranno altri due Lp con la formazione a tre.

