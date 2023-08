ARBEIT MACHT FREI degli AREA | Album Review

Di Renato Scuffietti (FGTR/Radio Popolare)

ARBEIT MACHT FREI

AREA - 1973

In copertina una strana marionetta e quelle parole, “il lavoro rende liberi”, che riprendono l’insegna dei cancelli dei campi di concentramento, la feroce ironia che “accoglieva” i perseguitati dai nazifascisti. Nel 1973 ARBEIT MACHT FREI non ce l’aspettavamo: un misto di rock, jazz, elettronica, con influenze mediterranee... un suono duro, spigoloso, senza sconti, qua e là spezzoni di melodie esibite con rabbia, la stessa rabbia che ti faceva alzare il pugno in piazza. Era questo il primo disco per gli Area e l’esordio per la Cramps, etichetta indipendente nata dalla geniale intuizione di Gianni Sassi. I Palestinesi come gli Ebrei, due popoli perseguitati. Le parole di pace di una ragazza palestinese “Lascia la rabbia / Lascia il dolore / [...] / Lascia le armi e vieni a vivere con la pace” in netto contrasto con la rabbia di un ragazzo palestinese “Giocare col mondo facendolo a pezzi - bambini che il sole ha ridotto già vecchi”. Luglio Agosto Settembre (nero) è la risposta politica ai Led Zeppelin e alla loro Whole Lotta Love.

La struttura melodica ricorda il brano di cinque anni prima: c’è una forte melodia, la canzone viene interrotta da un minuto di esercizio cacofonico quasi rumorista, per poi riprendere la trama con la (re)introduzione della voce di Demetrio Stratos.