Questa breve ma intensa storia d'amore è tratta dal libro Carrie Fisher & Debbie Reynolds: Princess Leia & Unsinkable Tammy in Hell, scritto a quattro mani da Darwin Porter e Danforth Prince, e si concentra sul racconto del rapporto a volte disfunzionale fra madre e figlia, nonché la vite delle due donne, dentro e fuori dal set.

Secondo gli autori, all'età di 17 anni, la Fisher si sarebbe svegliata in un letto a fianco di David Bowie, completamente senza vestiti. Tuttavia, la stessa Debbie racconta di non ricordare chiaramente quegli eventi, offuscati dall'uso di droghe di quel periodo. In particolare, secondo una persona molto vicina all'attrice, l'incontro sarebbe avvenuto nel 1973, dopo una festa a casa di Mick Jagger. In realtà, sempre secondo alcune fonti, Carrie e David si sarebbero frequentati addirittura per settimane, nonostante a quel tempo Bowie fosse sposato con Angie Barnett.