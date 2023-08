Una demo del '63, registrata da Bowie e la sua prima band, i Konrads, è stata pubblicata dal batterista della band ed è stata battuta all'asta nel Regno Unito per 40.000 sterline (39.350). Il brano fu registrato da David Bowie all'età di 16 anni, quando ancora si faceva chiamare David Jones.

David Hadfield, batterista della band, ha trovato la demo di "I Never Dreamed" in un cestino del pane nel suo garage negli anni '90, e ha mantenuto segreta la sua esistenza praticamente fino ad oggi. Qui sotto, potrete ascoltare un frammento di 12 secondi del brano! "Il nostro agente Eric Easton, che ai tempi era anche il manager dei The Rolling Stones, ci chiese una demo per un'audizione per la Decca. Ho scelto questa canzone perchè la reputavo la più efficace. Ho deciso che David era la persona più giusta per cantare e darle la giusta interpretazione." ha raccontato l'uomo.