L’importanza del CANTAUTORATO | Enciclopedia dei Cantautori

"Quando Domenico Modugno spalancò le braccia per urlare il liberatorio ritornello di Nel blu dipinto di blu, durante il Festival di Sanremo del 1958, nacque l’era moderna del cantautore. C’erano già da circa mezzo secolo e forse sono sempre esistiti, ma è stato in quel momento che si è percepita l’esistenza di un nuovo artista. Modugno, e con lui Renato Carosone e Fred Buscaglione, pur avvalendosi di vari collaboratori per i testi, diventavano gli interpreti di qualcosa di nuovo, che si allontanava dalla forzata tradizione del bel canto, erano cantautori. Nello stesso anno nasceva il collettivo Cantacronache con l’intento dichiarato di elevare ancora di più la forma canzone, e sempre nel 1958 a Milano un illuminato discografico, Nanni Ricordi, preparava il terreno fertile per una serie di giovani cantautori che arrivavano da Genova, si chiamavano Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Fabrizio De André e Gino Paoli. A Milano trovarono casa e compagni di viaggio come Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. A loro si unirono Sergio Endrigo e Piero Ciampi, tutti diedero vita a un momento storico irripetibile. Il termine “cantautore” nacque però a Roma dove, analogamente a Milano, prendeva vita un gruppo di giovani artisti che, pur con influenze completamente diverse, contribuirono alla crescita di un fenomeno che oltre sessant’anni dopo è ancora vivo e in costante evoluzione.