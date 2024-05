È vero che De André non concedeva interviste?

Di questo genere polemico, hai scritto diverse canzoni prima di Marinella, come mai proprio quest’ultima ti ha reso popolare?

Io credo che il pubblico sia difficile a entusiasmarsi subito per un genere nuovo e un po’ difficile; Marinella è quasi una favola poetica e il pubblico l’ha “sentita”. Pensa che mi sono arrivate decine di lettere di ragazzine e anche signore che mi chiedevano commosse: “Ma è vero che Marinella è morta? Perché è morta? E il suo innamorato?”.

Si è parlato tempo fa di un certo scandalo: i quotidiani hanno riportato la notizia che un tuo disco è stato sequestrato dalla questura di Milano...

Guarda, questo è uno dei più grossi dispiaceri della mia carriera: la canzone si chiamava Carlo Martello, ed era una presa in giro di questo presuntuosissimo re che torna dalla guerra, crede di poter avere tutto per la gloria riportata in battaglia, e invece, nelle sue avventure amorose, non è poi tanto fortunato. Nel resto della canzone c’era qualche espressione un po’ “colorita”, che si sarebbe anche potuta eliminare; ma quelli della questura lo hanno giudicato alla stregua di certo materiale pornografico. Capisci? Io ora sarei una specie di mascalzone che corrompe i giovani. Ma ti assicuro che non è vero. Poi, potrai ascoltare il mio disco e giudicare tu stessa. Io cerco di dire la verità solo la verità.

Ancora qualche domanda-lampo: il tuo nuovo disco?

È uscito da poco Per i tuoi larghi occhi ed è piaciuto molto; adesso preparo un 33 giri con altre quattro canzoni nuove.

Il tuo hobby?

Andare in barca e pescare, da bravo genovese. Poi mi piace molto leggere, specialmente i classici, ma siccome non ho mai tempo io li comincio e Puny li finisce e me li racconta.

I tuoi difetti maggiori?

Sono pigro: la mattina non mi alzerei mai; se non ci fosse mia moglie farei sempre tardi al lavoro; poi sono distratto: a casa del mio manager, scendendo le scale a piedi, finisco immancabilmente in cantina, per esempio.

Un desiderio?

Non lo dire in giro: finire l’università per sfogarmi finalmente a prendere in giro professori e colleghi con qualche canzoncina.

Fabrizio: un cantautore che sa veramente quel che vuole. Un giovane moderno con una volontà di ferro. Un personaggio sincero e spregiudicato. E proprio da queste sue doti scaturisce quella carica di comunicatività, di simpatia, di entusiasmo che i suoi “fans” ammirano e amano. Quando avrà finito gli studi, prenderà in giro colleghi e professori: aspettiamo. Ne verrà fuori qualche altro successo.