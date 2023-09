Quattro chiacchiere con BRUCE SOORD

Ciao Bruce, è un vero onore avere la possibilità di farti un paio di domande a proposito del tuo album solista in uscita e sulle date italiane di ottobre. Intanto, come stai? Come stanno andando i preparativi per il lancio di Luminescence?

Sto bene, grazie. Anche se in questo momento ho il mio album in uscita, il tour da preparare e sto anche finendo i mix per un nuovo album dei Pineapple Thief. Quindi un po' preso!

Tra i singoli estratti, “Nestle in” racchiude un’atmosfera oscura e ricca di suggestioni. Oltre alle sirene “catturate” nella città di Chicago, che rendono perfettamente il clima apocalittico che volevi rievocare nel brano, ci sono altri elementi sonori sperimentali all’interno dell’album?

Per me, l'uso di suoni elettronici e percussioni con la natura acustica degli archi e delle chitarre è sperimentale; naturalmente, questo è già stato fatto prima, ma per me è un territorio nuovo. Ho anche tentato di fondere alcuni che ho registrato nei campi con gli arrangiamenti delle canzoni. L'intro di Find Peace l'ho registrata durante il tour con i TPT a New York City: mi sono seduto vicino al fiume Hudson, circondato da anime anziane che guardavano il fiume. Ho provato un senso di isolamento ed emarginazione in quel momento. Ho guardato tutte le persone intorno a me, la maggior parte delle quali erano sedute in solitudine. Quindi ho registrato l’atmosfera per non dimenticarla.