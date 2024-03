Esce oggi il nuovo numero di PROG

La coverstory di questo numero è dedicata a un poker “d’assi” musicalmente S-T-R-A-T-O-S-F-E-R-I-C-O, e la definizione, visto che c’è anche l’esplosivo CAUTION RADIATION AREA degli Area di Demetrio Stratos, è decisamente adatta... e i suoi compagni non sono da meno, anche se molto diversi per rappresentare al meglio quel magico 1974, ovvero L’ISOLA DI NIENTE (PFM), CONTRAPPUNTI (Le Orme) e GENEALOGIA (Perigeo).

Per un amico che non c’è più...

Il 26 febbraio il cuore di Ernesto Assante ha smesso di battere, quel cuore che lui ha spinto a mille in moltissime, troppe, accelerazioni. L’ho conosciuto nel 1978, quando gli ideali erano quasi tutto per entrambi: non li abbiamo mai nascosti, però senza farli diventare barriere ideologiche a prescindere. In più di 45 anni abbiamo condiviso tante vicende: belle e bellissime, brutte e anche brute... dalle radio indipendenti alle iniziative targate «la Repubblica», dal Festival di Sanremo ai concerti alternativi.

Dopo il 26 hanno parlato di te persino troppo, trasformandoti quasi in un “santino”, che per primo probabilmente avresti preso in giro. Non eri perfetto, d’altronde chi lo è? Però avevi una curiosità pazzesca e ti lanciavi, pure senza paracadute, in avventure apparentemente assurde, che avrebbero spaventato molti. Musicalmente siamo stati a volte in profondo disaccordo, ma sempre in modo ironico e gentile, impossibile per noi due usare toni troppo conflittuali...

Giovedì 29 sono andato all’Auditorium Parco della Musica per l’ultima e laica occasione d’incontrarti, già sicuro di non riuscire a entrare. Era troppo grande l’affetto delle persone nei tuoi confronti per contenerlo nei 300 posti del Teatro Studio... però volevo esserci per darti un ultimo e affettuoso saluto “fisico”.

Ho aspettato fino alla fine, così quando le persone sono uscite io sono entrato. Ho toccato la bara con una mano, rimanendo in silenzio per qualche secondo, mentre risuonavano le note di Won’t Get Fooled Again degli Who. Non sono una persona religiosa e, come sai, credo poco agli spiriti... ma ti ho “sentito” mentre mi dicevi, come sempre e con voce gioiosa: “Compagno Bellachioma”... eri ormai l’unico a chiamarmi in questo modo. Sì, compagni di vita!

Concedetemi di dedicare questo numero di «Prog Italia» al mio amico Ernesto... Un abbraccio a tutte/tutti dal profondo del cuore

Guido Bellachioma bellak@alice.it • www.progressivamente.com