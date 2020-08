La vita di Tommy Bolin prima dei Deep Purple

Dopo la sua avventura con Billy Cobham e con i James Gang (che lasciò nel 1974 circa), Bolin iniziò a fare il turnista in diverse band finché, nel 1975, ottenne un contratto con l'etichetta discografica Nemperor Records per il suo primo album solista. I suoi mentori in questa nuova avventura furono nientemeno che i Beach Boys, che lo aiutarono a capire come cantare i propri brani.

Fu con i Deep Purple, rimasti orfani di Ritchie Blackmore, che la carriera di Bolin prese il volo. Il suo album solista, TEASER, uscì quasi in contemporanea con il suo primo disco insieme ai Deep Purple: COME TASTE THE BAND.

COME TASTE THE BAND fu anche il suo ultimo disco in studio insieme ai Purple: cosa accadde alla band a Liverpool, nel 1976, e cosa a Bolin, è tristemente noto.