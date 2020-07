Quel concerto che portò i Deep Purple alla rottura

L'album ricevette recensioni contrastanti e non si attestò a posizioni in classifica particolarmente alte (come, invece, aveva fatto BURN) ma fu il tour promozionale che ne seguì a causare i primi problemi per la band: nonostante il suo talento e il suo fondamentale contributo all'album, Bolin iniziò a fare fatica a esibirsi per via di una sempre più grave dipendenza da droghe.

Nello stesso momento, anche Hughes stava sviluppando una pericolosa dipendenza da cocaina che, di lì a poco, avrebbe compromesso anche la sua capacità di suonare dal vivo. Così, dopo diversi concerti qualitativamente ben sotto la propria media, la solidità della band iniziò a vacillare.

La vera e propria fine del gruppo arrivò durante un tour in Inghilterra, nel marzo del 1976: durante uno show a Liverpool, Hughes urlò alla folla "Scusate se non stiamo suonando bene ma siamo molto stanchi e il jet lag ci sta uccidendo". Questa frase causò non poco risentimento fra gli altri membri della band che si stavano impegnando come sempre al massimo e pensavano che le uniche note stonate fosse proprio Hughes e Bolin.

Immediatamente dopo lo show, nessuno ci pensò due volte: sarebbe stato troppo faticoso andare avanti in quel modo non ottenendo più i riconoscimenti sperati. Così, Lord, Paice e Coverdale decretarono ufficialmente la fine della band in quel camerino del Liverpool Empire Theatre.

La notizia venne resa pubblica solo nel luglio del 1976 con grande disappunto dei fan. La memoria della band continuò, però, a sopravvivere nonostante gli ex membri avessero ormai intrapreso carriere come solisti o in gruppi diversi. Fino al ritorno, nell'aprile del 1984.