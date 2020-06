L’album dei Rainbow che fece infuriare David Coverdale

Seguirono altri due album in studio con Ronnie James Dio, RISING (1976) e LONG LIVE ROCK 'N' ROLL (1978), dopodiché, come è noto, Dio lasciò la band per unirsi ai Black Sabbath (di cui vi abbiamo parlato qua).

Ma l'avventura dei Rainbow non si esaurì così in fretta. Blackmore era infatti determinato a portare avanti il progetto dando a questo un taglio un po' più pop-rock (all'inizio i Rainbow si ispiravano principalmente alla musica medievale e barocca mischiata al metal classico - uno stile che Blackmore avrebbe ripreso con la sua band successiva, i Blackmore's Night).

Dopo altri due album e un singolo grazie a cui i Rainbow videro la propria svolta commerciale - parliamo di Since You Been Gone, del 1976 - arrivò il momento di STRAIGHT BETWEEN THE EYES, pubblicato per la prima volta il 10 giugno del 1982.

Questo sesto lavoro portò Blackmore e soci sulla cresta dell'onda con una nuova hit, il lato A del primo singolo estratto dall'album: Stone Cold.