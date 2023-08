Brano per brano: Whole Lotta Love by LED ZEPPELIN

“Poi, una volta arrivati al punto in cui Robert canta Way down inside, scoprimmo che avevamo sul nastro tracce della take otto – una traccia vocale precedente di cui sembrava non riuscissimo a liberarci – e così io e Jimmy lavorammo un po’ col reverbero e ce la lasciammo. Errore? Errore fortunato!”. A livello di testo, è presa pari pari da You Need Love, una canzone di Willie Dixon registrata nel 1962 da Muddy Waters. Nel 1985 Dixon citò gli Zep per le royalties e gli fu data ragione: in base a un accordo extragiudiziale, il nome di Dixon fu aggiunto nei crediti come coautore. Mentre parte la dissolvenza finale, Plant cita inoltre versi di altri brani di Willie Dixon, come Shake For Me e Back Door Man. Whole Lotta Love debuttò dal vivo nel corso del secondo tour USA, a un concerto al Winterland Ballroom di San Francisco il 26 aprile 1969. Gli Zeppelin avevano suonato il brano anche durante il loro concerto di supporto agli Who a Columbia nel Maryland, il 25 maggio 1969. Nel giugno 1969 l’avevano eseguita in una session alla BBC, per poi non eseguirla più fino al 1970. Da quel momento in poi divenne parte integrante del loro set, dilatandosi fino a comprendere un selvaggio medley rock’n’roll.

Tratto da Classic Rock Anni 70