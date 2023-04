“Un brano al giorno”

Dopo un attimo di pausa - tempo dedicato alle festività e a un gran mangiare - eccoci di nuovo sintonizzati per condividere con voi le perle. E che perle. Una al giorno, proprio come le famosissime mele di cui tutti parlano sempre.

Lunedì: Foo Fighters - Rescued

I Foos tornano con il loro primo nuovo materiale dopo la tragica scomparsa di Taylor Hawkins. 'È arrivato in un lampo, è venuto fuori dal nulla / È successo così in fretta, e poi è finito' grida Grohl, mentre la batteria rimbomba e leccate di chitarra sfrecciano in avanti come colpi di fulmine che attraversano un cielo oscuro. Nostalgico, malinconico ma profondamente pieno di speranza, Rescued vede la band guardare avanti verso un futuro più luminoso, mentre suona molto come i dischi del loro passato, come In Your Honor e One By One. Quale modo migliore di iniziare la settimana?