I Foo Fighters confermano l’uscita del nuovo album

"È arrivato in un lampo", canta in modo crudo. "È venuto fuori dal nulla. È successo così in fretta. E poi è finito." La canzone arriva accompagnata dalla notizia che l'undicesimo album in studio dei Foo Fighters, But Here We Are, arriverà il 2 giugno sotto le etichette Roswell Records/Columbia Records. Segue l'album più recente della band, Medicine At Midnight, pubblicato nel 2021.

Ascolta Rescued e leggi il testo completo con la traduzione in italiano di Rescued qui. I Foo Fighters torneranno sul palco il mese prossimo, con date in tutta Europa, Stati Uniti e Sud America pianificate per tutto l'anno.

La tracklist dei Foo Fighters But Here We Are:

1. Rescued

2. Under You

3. Hearing Voices

4. But Here We Are

5. The Glass

6. Nothing At All

7. Show Me How

8. Beyond Me

9. The Teacher

10. Rest

Foo Fighters Rescued lyrics:

It came in a flash

It came out of nowhere

It happened so fast

And then it was over

Are you thinking what I’m thinking?

Is this happening now?

Are you feeling what I’m feeling?

This is happening now.

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

I fell in a trap

My heart’s getting colder

It’s coming on fast

It’s over my shoulder

Are you thinking what I’m thinking?

Is this happening now?

Are you feeling what I’m feeling?

This is happening now.

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

To be rescued tonight

Rescue me tonight

Foo Fighters Rescued traduzione in italiano:

È arrivato in un lampo

è venuto fuori dal nulla

È successo così in fretta

E poi era finita

Stai pensando quello che sto pensando?

Sta succedendo adesso?

Senti quello che sto provando?

Questo sta accadendo adesso.

Siamo tutti liberi in una certa misura

Per ballare sotto le luci

Sto solo aspettando di essere salvato

Riportami in vita

Re e regine e vie di mezzo

Meritiamo tutti il diritto

Sto solo aspettando di essere salvato

Sto solo aspettando di essere salvato

Stiamo solo aspettando di essere salvati stanotte

Sono caduto in una trappola

Il mio cuore sta diventando più freddo

Sta arrivando velocemente

È sopra la mia spalla

Stai pensando quello che sto pensando?

Sta succedendo adesso?

Senti quello che sto provando?

Questo sta accadendo adesso.

Siamo tutti liberi in una certa misura

Per ballare sotto le luci

Sto solo aspettando di essere salvato

Riportami in vita

Re e regine e vie di mezzo

Meritiamo tutti il diritto

Sto solo aspettando di essere salvato

Sto solo aspettando di essere salvato

Stiamo solo aspettando di essere salvati stanotte

Per essere salvato stanotte

Salvami stanotte

Fonte: Loudersound, di Merlin Alderslade