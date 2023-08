SLASH: la scuola, la chitarra, la fama e i Guns

Slash, o meglio Saul Hudson, è nato ad Hampstead, Londra, il 23 luglio del 1965. Il fenomeno di "Slash" invece, nacque qualche anno dopo, quando si trasferì a Los Angeles e così fu soprannominato dall'attore Seymour Cassel, perchè "Era sempre di fretta".

A scuola, il giovane Saul divenne una promessa della BMX, finchè scoprì di avere una particolare attitudine alla chitarra. Nell'85, un cantante di nome Axl e un chitarrista chiamato Izzy, gli proposero di unirsi alla loro band. E' in quel momento che le cose si fecero davvero interessanti.

Slash, si è raccontato, e ha parlato di un sacco di cose.

"Coi Guns sono stato catapultato in un'altra vita"

"Io andavo al mio ritmo. Sono stato in un sacco di scuole diverse, quindi non mi sono mai veramente adattato. Ma quando è apparsa la chitarra, è stata lei a fare il lavoro più difficile perchè ho spesso di preoccuparmi di tutto il resto. Sono passato dall'essere una specie di zingaro, senza nulla, a diventare una specie di superstar, in giro in tour coi Guns. Uno di quelli che vivono costantemente on-the-road e mai altrove. Non sapevo come gestirlo. Non avevo alcuna abilità domestica, non avrei mai potuto stare in una casa. E a quel punto non sapevo che pesci pigliare, e non sapevo nemmeno se ero felice o no."

"Non ho fobie, ma sono sensibile ad alcune cose stravaganti, come ad esempio alle mani. Se sto guardando un film, o una persona, e questa si ferisce in qualche modo alla mano, mi vengono i brividi. Non mi piace nemmeno appoggiare il braccio fuori dal finestrino della mia auto. Sono molto sensibile sulle dita, e le mani."