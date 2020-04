Benvenuti nella villa maledetta di Jimmy Page

Ecco allora il chitarrista, nel 1970, acquistare la culla abbandonata di Aleister Crowley: Boleskine House. Jimmy Page comprò la magione grazie al guadagno del primo disco della band. Non si sa esattamente cosa lo avesse spinto all'acquisto: la passione per le ville oppure il suo interesse per l'esoterismo?

Non dimentichiamo infatti che, nonostante il musicista abbia negato più volte di essere un seguace delle dottrine di Crowley, in quegli anni aprì una libreria dell'occulto a North Kensington, dal singolare nome di "Equinox", come la rivista ideata da Aleister a suo tempo.

Jimmy Page restaurò la dimora, con la volontà di costruire anche uno studio di registrazione e comporre i suoi brani in tranquillità. Ma il progetto tramontò presto: Page passò poco tempo nella sua proprietà, forse sei settimane in tutto. Nel 1992 la mise in vendita, forse perché legata ad alcuni tragici eventi, come la morte di John Bonham o quella del figlio di Robert Plant.

Probabilmente solo voci di corridoio. È un'altra, infatti, la villa dove John Bonham, quel triste 25 settembre 1980, trovò la morte: la casa di campagna Old Mill House.

Dopo il 1992, la residenza di Boleskine divenne un hotel, poi di nuovo un'abitazione a uso privato, prima di bruciare per oltre il 60 % nel 2015.