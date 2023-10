È in edicola il nuovo numero di CLASSIC ROCK!

Ed ecco le nostre fantastiche rubriche firmate Classic Rock Italia:

The Dirt - Le novità, le anticipazioni, i rumour: a Piacenza vanno in scena The Who.

Stonemusic - Le ultimissime, direttamente dal nostro sito.

The Zombies - Time Of The Season

Hard Stuff - Le novità discografiche, le ristampe, i libri, i fumetti, ma anche i consigli per chi la musica la crea.

Live Review - Stavolta, la prova del palco è toccata a Paul Weller e agli Europe. Ma anche a una piccola irriducibile band come Electric Mary.

Opinioni - Chiacchiere da bar a Classic Rock

Soundtrack Of My Life - Susan Tedeschi