Quando ROBBIE ROBERTSON salvò il fondoschiena di ERIC CLAPTON

Giorno del Ringraziamento, 25 novembre 1976. I concerti d'addio sono spesso eventi celebrativi, ma nessuno si è mai ritirato con tanto stile quanto i The Band. L’ultimo Valzer, diretto da Martin Scorsese, è stato un finale come nessun altro, con 5000 ospiti seduti per una cena a base di tacchino prima di godersi un set costellato di rockstar da una straordinaria formazione di musicisti, da Bob Dylan a Paul Butterfield, da Neil Diamond a Neil Young, da Joni Mitchell a Van Morrison, da Ronnie Wood a Ringo Starr.

Momenti salienti? Ce ne sono in abbondanza. Mavis Staples ha ripreso il nastro sussurrando: "Bellissimo!" mentre risuonano le note finali di The Weight , chiaramente estasiato dalla performance. La focosa versione di Caravan di Van Morrison. E, forse la cosa migliore di tutte, il duello di chitarra non pianificato tra il defunto Robbie Robertson di The Band ed Eric Clapton. I due hanno unito le forze su una cover di Further On Up The Road di Bobby Bland, con Clapton in rilassato, che suona da solo con precisione energica ed elegante. Ma poi è diventato interessante.

"Avevamo appena dato il via alla canzone ed Eric stava suonando il suo assolo di apertura", ha detto Robertson. "Guardando il filmato, puoi vedere che la sua tracolla è un po' ripiegata, sembra che potrebbe staccarsi in qualsiasi momento - ed effettivamente gli cade. La chitarra semplicemente gli scivola via, e quando è successo - proprio come fai quando suoni in un gruppo - cerchi di coprire le spalle."