Quella sera in cui Dave Grohl conquistò i Nirvana

Eccolo lì, Dave Grohl, in un live show a Seattle alla batteria degli Scream. Il gruppo punk statunitense era una sorta di istituzione per Dave che, sin dai suoi sedici anni, desiderava farvi parte. La sua avventura nel mondo musicale era cominciata con loro, nel 1987. Erano giovani, belli e trainanti e, quando Kurt e Krist videro Dave suonare, rimasero molto colpiti.

Profeticamente l'occasione doveva arrivare da lì a breve, quando gli Scream si sciolsero e Dave chiamò l'amico in comune Buzz Osborne per chiedere aiuto. La risposta era facile: i Nirvana lo stavano già aspettando.

Quando Chad Channing conobbe il batterista che aveva preso il suo posto gli sembrò "davvero un bravo ragazzo". Tuttavia, Dave non ha mai nascosto la sua insicurezza dopo l'ingresso nei Nirvana. Non erano gli amici di una vita e la loro carriera era destinata a esplodere in un immenso successo da lì a breve. Dave sentiva la pressione, pensava di non essere altezza e aveva continuamente paura di essere licenziato, tanto che alcune sue canzoni personali le conservò per i Foo Fighters, non proponendole ai Nirvana. C'è un'unica canzone pubblicata sia dai Nirvana che dai Foo Fighters ed è Marigold.