I Nirvana e la loro canzone “pop” in un album grunge

La canzone in questione fu un salto nel vuoto per Cobain che, al tempo, cercava di nascondere le sue influenze pop conformandosi alle tendenze del nascente genere grunge. Un genere che era anche quello verso il quale lo spingeva la Sub Pop, etichetta di BLEACH.

Inserire una canzone come About a Girl in un disco come BLEACH significava rischiare di allontanare tutti coloro che si aspettavano dai Nirvana qualcosa di decisamente grunge.

A volte, però, bisogna rischiare. Ci lasciamo proprio con una dichiarazione del frontman a riguardo, rilasciata durante un'intervista a «Rolling Stone» del 1993: