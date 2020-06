Quando i Rolling Stones sbarcarono in America

Non dimentichiamo che siamo ancora agli inizi della carriera della band. La formazione eseguì quella sera 11 canzoni, tra le quali Not Fade Away, Can I Get a Witness, Hi-Heel Sneakers, I Just Want to Make Love to You e un solo originale: Tell Me. Poi, la celebre Route 66, la canzone del loro primo album che nomina proprio San Bernardino.

Il resto del tour fu un flop: gli Stati Uniti, ancora, non erano pronti ad accogliere quella band un po' selvaggia che arrivava dall'Inghilterra.

Ma a San Bernardino, decisamente nostalgici, gli Stones sarebbero tornati altre tre volte: il 31 ottobre 1964, meno di cinque mesi dopo, con una scaletta quasi completamente nuova; il 15 maggio 1965; il 24 luglio 1966. Avrebbero voluto suonare allo Swing anche nel 1981, ma furono costretti a ripiegare su un'altra location per via dei danni causati da un aereo volato nell'auditorium.