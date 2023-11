“Fragile e fuori di testa”: così i QUEEN a proposito dell’ex bassista

Il successo, così come la vita, richiede abnegazione. E talvolta c’è chi resta indietro, chi non ce la fa. Sembra essere questa la storia di John Deacon, l'ex bassista dei Queen, almeno a leggere le dichiarazioni di Roger Taylor e Brian May rilasciate al Sunday Express: "It's his choice. He doesn't contact us. John was quite delicate all along." (“È una sua scelta. Non ci contatta. John è stato sempre molto fragile.”), dice May dell’ex collega musicista.

E gli fa eco Roger Taylor, quando proprio all’interno del documentario sulla vita della band afferma: “John freaked out and decided he really couldn’t deal with being in the music business anymore…” ("John è uscito fuori di testa e ha deciso che non poteva più sopportare di rimanere nel mondo della musica ...").

È una colpa vivere nella stessa casa londinese da 44 anni, con la stessa moglie e sei figli? Per lo star system probabilmente sì!