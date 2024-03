Sapevi della band-meteora Prog di OZZY OSBOURNE?

I Necromandus erano una band proto-metal blues originaria del Cumberland, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il loro batterista, Frank Hall, aveva visto per la prima volta il chitarrista dei Sabbath Tony Iommi e il batterista Bill Ward suonare con la loro band precedente, i Mythology, in un pub locale. Qualche tempo dopo, l'allora band di Hall, gli Heaven, supportò una band chiamata Earth in un pub locale chiamato The Tow Bar. Gli Earth presentavano i due ragazzi che Hall aveva visto dai Mythology con un nuovo bassista e cantante, Geezer Butler e Ozzy Osbourne.

"Ho incontrato John a un soundcheck", ha detto Hall a Classic Rock nel 2017, riferendosi a Ozzy con il suo nome di nascita. “Non aveva scarpe, sembrava poco sobrio. Ed era scortese. Maleducato e incazzato. Ma aveva presenza scenica. Non riuscivo a staccare gli occhi da lui, scuotendo la testa su e giù. Cantava con il dito premuto nell’orecchio."

Gli Earth successivamente cambiarono presto il loro nome in Black Sabbath, mentre Hall lasciò gli Heaven e formò i Necromandus con il cantante Bill Branch, il bassista Dennis McCarten e il chitarrista Barry 'Baz' Dunnery. La loro amicizia con i Sabbath ha giocato a loro favore quando Tony Iommi è salito a bordo come co-manager. Ma nemmeno questo riuscì ad aiutarli a sfondare: mentre registravano un album nel 1972, fu accantonato dopo che la band si sciolse nel 1973, quando Baz Dunnery se ne andò improvvisamente alla vigilia del tour americano di apertura dei Sabbath.