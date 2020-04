Le tragiche love story del rock

Le love story più belle, struggenti, ma soprattutto tragiche del rock.

Le love story più celebri del rock hanno occupato i nostri pensieri in più d'un occasione, nel bene e nel male. Molte, forse la maggior parte, non sono state a lieto fine, anzi, sono state motivo di struggimento, in bilico fra nostalgia e sogno a occhi aperti.

Tuttavia, abbiamo sempre saputo che le relazioni nel mondo della musica non mai state facili: batticuore a colpi di tour interminabili, groupies e abusi di droga e alcol. Parleremo proprio di questo: le più celebri love story a ritmo rock. Fiabe da un lato oscuro, private del loro lieto fine.

Sid Vicious e Nancy Spungen

Sid e Nancy sono la coppia per antonomasia, i Romeo e Giulietta del punk. I due si conoscono nel 77 a un concerto nel centro di Londra, da lì inizierà una travolgente quanto catastrofica storia d'amore, scandita dall'abuso di droghe. Appena un anno dopo, nell'ottobre del 1978, Nancy venne trovata morta accoltellata al Chelsea hotel di New York. Sid, in stato confusionale, fu il primo indagato e venne conseguentemente accusato per l'omicidio della fidanzata; tuttavia il processo non arrivò mai a una conclusione perchè nel 79, dopo il suo rilascio su cauzione, Sid morì di overdose dopo aver assunto una massiccia dose di eroina. Insieme al cadavere di Sid, fu ritrovato anche un bigliettino scritto a mano, nel quale diceva chiaramente di voler essere sepolto al fianco della sua Nancy, in jeans e giubbotto di pelle.