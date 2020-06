Psychedelic Furs: la storia dietro alla hit “Love my way”

Compie 64 anni oggi il frontman degli Psychedelic Furs, che negli anni '80 conquistò i fan con la sua voce avvolgente. Ma a cosa pensava quando scrisse Love my way?

Sono consapevole del fatto che le persone ci citano come un'influenza, anche se spesso non la riconosco nella loro musica. Ovviamente è gratificante, dato che c'è ancora un pubblico interessato ed entusiasta per noi. È un onore.

Uscirà il 31 luglio del 2020 il nuovo album degli Psychedelic Furs, a distanza di circa 30 anni da WORLD OUTSIDE. Non che la formazione, nel frattempo, si sia ritirata dalle scene: Tim e Richard Butler si sono esibiti infatti regolarmente dal vivo.

Richard in particolare, 64 anni oggi, ha conservato quella voce singolare e calda, coltivando la sua carriera da solista, mentre le sonorità della band hanno continuato a ispirare una serie di artisti, come, nel 1982, avevano ispirato i Cure per la produzione di PORNOGRAPHY.

Certo, ne è passato di tempo da quando, all'inizio degli anni 80, i fan ballavano sulle note di Love my way.

Recentemente, proprio Love my way è tornata a risuonare nelle case di tutto il mondo grazie alla sua collocazione nell'acclamato film del 2017, diretto da Luca Guadagnino, Call me by your name (Chiamami col tuo nome). In una sola settimana, nel novembre di quell'anno, Love my way è stata infatti trasmessa in streaming 177.000 volte, con un aumento del 9% rispetto alla settimana precedente. E la sua popolarità è continuata ad aumentare.

Chi ha visto il film e conosce la storia della canzone può constatare come la scelta del brano degli Psychedelic Furs non sia affatto casuale. Tratto da un romanzo di André Aciman, Call me by your name è ambientato nell'Italia del 1983 e tratta della storia d'amore tra un diciassettenne di nome Elio, interpretato da Timothee Chalamet e uno studente americano (Armie Hammer).

Love my way si può sentire in una scena in cui Chalamet guarda Hammer che balla a una festa prima di unirsi a lui.