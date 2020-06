Pete Gill: da fan a batterista dei Motörhead

Pete Gill rimase legato ai Motörhead solo per tre anni, ma i segni che lasciò sono ancora oggi ben visibili. Ecco come Gill, da fan della band, ne diventò un membro.

Prima di entrare a far parte della band heavy metal londinese, Pete Gill militò per diversi anni nei Son of a Bitch, poi diventati Saxon (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Fu un incidente inaspettato a mettere fine alla sua carriera nella band britannica: un infortunio a una mano non gli permise di esibirsi per diverse settimane. Gill intraprese così un percorso di fisioterapia. Poi, quando riuscì a suonare di nuovo, pare che gli altri membri della band non volessero farlo tornare.

Così, Gill si vide costretto ad abbandonare il tanto amato ruolo di batterista heavy metal che aveva ricoperto per molto tempo ostentando con orgoglio diverse magliette del merchandising dei Motörhead e del loro membro fondatore, Lemmy Kilmister. I Saxon, del resto, avevano già lavorato con i Motörhead come band di supporto durante un tour. Proprio nel corso di quel tour, Gill aveva avuto l'opportunità di conoscere meglio Lemmy scoprendo che i due si trovavano d'accordo su moltissime cose.

Chi l'avrebbe mai detto che solo qualche anno più tardi i due avrebbero lavorato fianco a fianco come colleghi?

Era la primavera del 1984 quando Gill conobbe per caso a Cardiff quello che sarebbe di lì a poco diventato il chitarrista dei Motörhead: Phil Campbell (leggi qua il suo nuovo progetto). Fu proprio questo incontro fortunato a favorire l'entrata di Gill nella band.

Gill iniziò così a collaborare con i Motörhead durante i loro concerti in giro per il mondo e presto li affiancò anche in sala di registrazione con NO REMORSE, una raccolta del 1984 contenente anche quattro nuovi brani. Uno di questi, Locomotive, ha un posto speciale nel cuore di Gill perché gli permise ai tempi di mostrare la propria abilità come batterista con una doppia grancassa.