Che fine hanno fatto gli Zero Assoluto?

Venne poi il momento del loro terzo album, SOTTO UNA PIOGGIA DI PAROLE, del quale fa parte la hit della quale parlavamo in apertura, Per dimenticare, che divenne estremamente nota fin da subito dopo la pubblicazione. Inutile a dirsi, questo nuovo album fu un successo e diede ancora una volta il via a un nuovo tour.

Un paio di anni dopo arrivò anche il loro quarto album, PERDERMI, con il quale, come fosse la chiusura di un cerchio, gli Zero Assoluto tornarono al sound più vicino al rap che aveva caratterizzato i loro primissimi pezzi. Nonostante non sia di certo stato un flop, non si può dire che questo album abbia raggiunto le vette toccate dai due in precedenza, cosa che potremmo dire anche per il loro quinto lavoro del 2014, ALLA FINE DEL GIORNO.

Nel 2016, i due parteciparono nuovamente a Sanremo, questa volta nella sezione Big con Di me e di te, pezzo che, però, non arrivò in finale.

Dopo il loro sesto e ultimo album, DI ME E DI TE, nonostante siano ancora in attività, gli Zero Assoluto non hanno più pubblicato nessun album, ma dal loro profilo ufficiale su Instagram si evince che i due amano ancora esibirsi e pare non vedano l'ora, dopo il lockdown, di riprendere a farlo.