Come Bernie Shaw divenne la voce degli Uriah Heep

Non ci sono dubbi, Bernie Shaw ha ormai trovato la band che fa per lui. Tuttavia, come ricorda, non ha ancora rinunciato al sogno di suonare la chitarra:

Suoni ancora la chitarra a casa? Sì, lo faccio. Per il mio ultimo compleanno e lo scorso Natale Mick Box mi ha comprato degli ottimi canzonieri per chitarra, e io e Mick ci riunivamo a casa sua per una cena e finivamo sempre - Mick ha così tante chitarre acustiche - con lui che cantava e io che suonavo la chitarra! Passerò una grande serata! Ci sono un sacco di professionisti che vengono a cena da noi per il lavoro della moglie di Mick e tutto il resto, e noi ci sediamo in una stanza di fronte e cantiamo le canzoni di BEATLES, o di Neil Young, dei BEACH BOYS, qualsiasi cosa. Abbiamo entrambi gli stessi canzonieri ora, e io sto strimpellando alla chitarra. Mick dice che mi darà delle lezioni migliori.