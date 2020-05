Quando a vendere biglietti per un concerto dei Genesis… c’erano i Genesis

Il 24 maggio 1980 i fan dei Genesis trovarono i membri della band che si sarebbe dovuta esibire la sera dopo... vendere i biglietti del loro stesso concerto.

Immaginate di stare facendo la fila davanti al vostro negozio di dischi o locale di fiducia, per acquistare i biglietti di un concerto e, al posto del classico venditore, trovarvi davanti proprio i cantanti o i membri della band che avreste dovuto vedere. Sareste sorpresi? Scossi? Emozionati?

Cose del genere non capitano, in effetti, tutti i giorni. Ma il 24 maggio del 1980, i fan dei Genesis, accorsi in massa al box office del Roxy Club di Los Angeles per comprare i biglietti per un imminente concerto, trovarono a vendere i tickets niente di meno che Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford.

Il gruppo aveva allora lanciato DUKE, primo disco dei Genesis a raggiungere la posizione numero uno nella Official Albums Chart, con un singolo estratto, Turn it on again, che rimase per otto settimane in classifica.

All'album era seguita una tournée per locali e teatri di dimensioni ridotte, preferiti rispetto alle grandi arene e agli stadi del 1978.

Fu proprio durante il Duke Tour, dopo una serata a Long Beach, che i Genesis, il 25 maggio 1980, si esibirono al Roxy Club di Hollywood. Non un locale qualsiasi, ma il celebre club sulla Sunset Strip che ha avuto modo di ospitare, dal 1973 a oggi, artisti del calibro di Frank Zappa, U2, Linkin Park, Bruce Springsteen, Nirvana, Guns 'N Roses o David Bowie.