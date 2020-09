“Cinderella Man”: quando i Rush cantarono il cinema

È il giugno del 1977, e la band canadese dei Rush registra in meno di un mese il suo quinto disco in studio: A Farewell to Kings. La quarta canzone dell’album, Cinderella Man, è dedicata proprio a quel Mr. Deeds di cui parlavamo prima, protagonista del film È arrivata la felicità, diretto da Frank Capra nel 1936.

Nonostante il lieto fine cinematografico, è alla disillusione del giovane che i Rush si ispirano. Lo sfregio definitivo, che porta il ragazzo a voler disfarsi dell’eredità ricevuta, è proprio la scoperta della vera identità della sua amata. Pur di non perdere il patrimonio, il suo avvocato cerca di farlo passare per pazzo.

Ed ecco che i Rush entrano a fondo nell’emotività del ragazzo, descrivendoci un’angoscia che sfocia nel rifiuto del mondo che lo ha respinto, che lo vuole pazzo, ma davanti a cui lui sarà sempre innocente.

Because he was human

Because he had goodness

Because he was moral

They called him insane





Delusions of grandeur

Visions of splendor

A manic-depressive

He walks in the rain





Eyes wide open

Heart undefended

Innocence untarnished

Cinderella Man

Doing what you can

They can't understand

What it means.