Come la cantante Alison Moyet diede vita agli Yazoo

La voce soul della donna si rivelò perfetta per il tono sentimentale della ballata, che in poco tempo scalò tutte le classifiche della Gran Bretagna.

Successivamente, gli Yazoo pubblicarono due album: UPSTAIRS AT ERIC'S nell'82 e YOU AND ME BOTH nell'83. In quello stesso anno, però, il duo decise di sciogliersi per divergenze musicali.

L'avventura musicale di Alison Moyet era però appena agli inizi: la sua voce un po' blues e un po' soul avrebbe continuato a incantare il suo pubblico durante la sua carriera da solista. Eccovi la sua Is this Love?: