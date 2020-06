Cosa hanno fatto i Sixpence None the Richer dopo “Kiss Me”?

Iniziamo dalle origini: i Sixpence None the Richer si formarono nel sud degli Stati Uniti, fra il Texas e il Tennessee e si specializzarono nel genere "Alternative Christian rock", ovvero, una speciale forma di rock alternativo che prendeva in ampia considerazione la visione del mondo da una prospettiva cristiana sia per quanto riguarda i testi che per quanto riguarda la musica in sé.

Anche il nome della band prende spunto da un passaggio di un libro incentrato sulla teologia, Mere Christianity (1952) di C.S. Lewis.

Il progetto ebbe inizio nei primi anni 90 quando il chitarrista Matt Slocum incontrò la cantante Leigh Nash e da questo fortunato incontro nacquero una demo e un album, THE FATHERLESS AND THE WIDOW (1993). Fu proprio quest'ultimo a dare il via a un tour promozionale per il quale vennero ingaggiati anche Tess Wiley alla chitarra, Chris Dodds che collaborò alla creazione dell'album, Joel Bailey al basso e Dale Baker alla batteria (anche se la formazione della band sarebbe cambiata enormemente nel corso degli anni).

Nel 1995 arrivò il loro secondo album, THIS BEAUTIFUL MESS, che si guadagnò un discreto successo anticipando, così, l'omonimo disco che sarebbe uscito l'anno successivo e avrebbe portato i Sixpence None The Richer definitivamente al centro dei riflettori.

Arriviamo, così, al 1997 e al famoso terzo album in studio della band del quale parlavamo inizialmente: SIXPENCE NONE THE RICHER appunto.