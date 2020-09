Sgrò: in radio e in digitale il nuovo singolo “Le piante”

Chi è Sgrò?

Francesco Sgrò, dopo molti anni chiuso in casa, a inizio marzo scorso trova finalmente la spinta a mettersi in gioco e decide di uscire con il suo primo singolo intitolato In Differita. Poche settimane dopo, in pieno lockdown, esce anche il relativo videoclip, diretto da Pietro Borzì e animato da Giulia Conoscenti, che racconta una storia d'amore di un cowboy e della sua dama.

Per l'uscita del video il suo sito si trasforma in un mini-gioco di love coaching in cui l'utente può testare le proprie abilità amorose.