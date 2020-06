Keith Richards e Paul McCartney sono “Pirati dei Caraibi”

McCartney ha annunciato ai suoi fan il cameo con un semplice tweet che recitava "vita da pirati". Bisogna ammetterlo: la scelta della Walt Disney Pictures ci fa sorridere. Un ex Beatles e un membro dei Rolling Stones che recitano insieme, per di più interpretando il ruolo di due fratelli. Sembra quasi che il grande schermo volesse in questo modo ricomporre l'eterna frattura tra i due gruppi, appianare le loro rivalità (di cui vi abbiamo parlato qua).

Insomma, il cast di "Pirati dei Caraibi" è pieno di stelle: Johnny Depp, Orlando Bloom, Kira Knightley, Penélope Cruz e molti altri. A essi vanno aggiunti i due noti musicisti che, dopo una lunga vita da rockstar, hanno optato per quella dei pirati. A questo punto ci chiediamo tutti che cosa ci riserverà il sesto capitolo, ma attenzione a non fare spoiler: dead man tells no tales.