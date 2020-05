Quando Keith Richards sniffò le ceneri di suo padre

I rapporti con il padre non sono sempre stati rilassati: dopo la separazione dei genitori, avvenuta appena dopo che Keith lasciasse casa per inseguire il suo sogno di diventare una rockstar, il padre non gli parlò per circa vent'anni, fino a quando i due organizzarono un incontro per chiarirsi. Pare che Keith fosse così nervoso quel giorno che decise di farsi accompagnare dal collega Ronnie Wood perché lo aiutasse a stemperare la tensione.

Per fortuna l'incontro andò per il meglio e, da quel momento in poi, padre e figlio tornarono ad avere un rapporto molto stretto.

Ciò che non fu un bene per Richards, invece, fu la sua dipendenza dalla droga, che lo portò diverse volte a guardare in faccia la morte e, per questo motivo, il chitarrista consiglia ai propri fan di non seguire le sue orme. Nonostante le battute di molti fan, Keith è convinto che la sua longevità sia puramente questione di fortuna.

Riassumendo: se volete provare a diventare una leggenda del rock come Keith Richards cercate di emulare le sue tecniche e di migliorare le vostre doti alla chitarra ma rimanete sempre lucidi e, soprattutto, lasciate stare le ceneri dei parenti.