4AD Records: i 5 album più iconici

3. Cocteau Twins - Heaven or Las Vegas (1990)

I Cocteau Twins facevano parte del team 4AD sin dal loro debutto nel 1982, ma è stato l’album Heaven Or Las Vegas degli anni '90 a portare loro il successo commerciale e ad affermarli come pionieri del dream pop. Watts-Russell ha dichiarato Heaven Or Las Vegas uno dei migliori album che 4AD abbia mai pubblicato; ma come molti grandi album, era pieno di discordia e problemi sia all'interno del gruppo che con l'etichetta. In effetti, fu l'ultimo che la band pubblicò con la 4AD: tra relazioni disintegrate e abuso di sostanze, questo album potrebbe aver segnato la fine della loro collaborazione con la 4AD e in effetti l'inizio della fine per Cocteau Twins. Resta il fatto che comunque Heaven Or Las Vegas è stata un punto di svolta sia per l'etichetta che per la band.