Rolling Stones: guarda il video del nuovo singolo “Criss Cross”

Dopo Living in a Ghost Town, arriva un'altra canzone firmata Rolling Stones, scritta negli anni 70 e poi scartata dalla band. Ascolta qua Criss Cross.

Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts sembrano in ottima forma. A pochi mesi dall'uscita di Living in a Ghost Town, primo inedito dopo otto anni (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), arriva un altro singolo: Criss Cross. Il brano non è stato scritto in periodo di lockdown, a differenza del suo predecessore, un canto di "città fantasma".

Risale invece all'inizio degli anni 70 ma, dopo essere stato registrato, era stato scartato durante le sessioni di incisione di GOATS HEAD SOUP, undicesimo album in studio della band.