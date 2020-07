“Billboard Music Chart”: quando la musica entrò in classifica

La Billboard Hot 100 venne pubblicata per la prima volta nel 1958, come elenco dei cento singoli più ascoltati negli Stati Uniti. Seguì la Billboard Hot Latin 100 che, come prevedibile, include le cento canzoni più ascoltate nei paesi latino-americani. Non mancò la Billboard 200, dedicata ai duecento album più venduti, sempre in terra statunitense. Poi, la Hot Dance Club Play, che include le canzoni più popolari nelle discoteche. Ma anche le Pop Songs, Radio Songs e persino le Christian Songs.

Ma qual era il singolo in vetta quel 20 luglio 1940? I’ll never smile again di Tommy Dorsey, che rimase al primo posto per ben dodici settimane.