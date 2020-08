Chi è il modello sulla copertina di STICKY FINGERS dei Rolling Stones?

L'unico consiglio che Jagger si sente di dare è di evitare disegni complicati che possano causare ritardi nella produzione. Naturalmente, Andy Warhol lo ignora. Sulla copertina vengono rappresentati un paio di jeans, con un chiaro rigonfiamento nella zona genitale e una vera cerniera, tirando giù la quale si mostra la biancheria intima di un modello.

Effettivamente, il progetto di Andy Warhol è fonte di problemi. Ma non solo perché, quando i dischi vengono impilati per essere spediti, le zip li graffiano e questo causa danni e ritardi. Ma anche perché, secondo molti, si tratta di una copertina scandalosa.

In Spagna, la copertina originale viene sostituita dall'inquietante foto di un barattolo da cui spuntano delle dita, in Russia, invece, nel 1992, la pubblicazione in LP dell'album viene modificata con il lettering del titolo, il nome della band in cirillico, e una modella, anziché un modello maschile.